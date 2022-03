Maroon 5 podem desalojar Palmeiras na final do Paulistão

JN Hoje às 14:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Concerto da banda norte-americana está marcado para o dia 5 de abril, no Allianz Parque. Nas vésperas do evento jogar-se-á a final do Campeonato Paulista, para a qual o Palmeiras ainda se pode apurar.

Ainda não é mais do que uma mera possibilidade, mas já começa a ser tema no Brasil. Caso o Palmeiras se apure para a final do Paulistão, que se disputará a duas mãos, nos dias 30 de março e 3 de abril, poderá ter de a jogar fora do seu estádio.

Tudo por causa de um concerto dos Maroon 5, agendado para 5 de abril, no Allianz Parque, que obrigará a uma intervenção profunda na infraestrutura para acomodar um palco, zona de apoio e toda a logística inerente a um evento em que são esperadas dezenas de milhares de pessoas, muitas delas no relvado, que terá uma proteção.

Segundo explica o Globo Esporte, erguer o evento poderá demorar entre dois a quatro dias, situação que pode tirar o jogo da segunda mão da final do Campeonato Paulista do estádio do Palmeiras, caso a equipa de Abel Ferreira se apure.

Após ter garantido o apuramento para as meias-finais da prova, o técnico português disse, em conferência de imprensa, ainda não pensar no assunto. "Ainda não estamos lá. Temos mais uma eliminatória e é nisso que penso", referiu, antes de acrescentar: "É um assunto que não é problema meu. Não sou eu que marco shows, que vendo o estádio. Seja onde for, vamos jogar para os nossos adeptos".

A presidente do clube, Leila Pereira, admitiu que a situação "é complicada, principalmente se o Palmeiras for à final do (campeonato) Paulista". "Não estou a contar com a final. Vamos passando e quando for para nos preocuparmos realmente com o jogo da final voltamos a conversar", disse a dirigente, à Imprensa brasileira.