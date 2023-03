Márquez reage ao acidente: "Entendo que Miguel Oliveira esteja chateado"

JN Hoje às 16:53 Facebook

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda) provocou, este domingo, um choque com o português Miguel Oliveira e os dois acabaram fora da corrida do GP de Portugal. Márquez já reagiu e pediu desculpa ao português.

"A minha intenção era ir pela esquerda, evitei o contacto com [Jorge] Martin, mas com Oliveira não consegui. Para mim o importante é que está bem. Falei com ele no centro médico. Entendo que esteja chateado, porque ninguém quer sair assim de uma corrida. Saiu da corrida por causa de um erro meu. Primeiro, quero desculpar-me perante o Miguel, depois com a equipa dele e em terceiro com os portugueses. Ninguém quer contacto e acabar a corrida assim. Sai-me muito mal, Miguel é um bom rapaz e era o Grande Prémio dele", afirmou Márquez, que foi punido com duas "long lap" na próxima corrida que efetuar.

"Concordo totalmente com o castigo. A minha intenção não era ultrapassar, nem mesmo o Martín. Estava longe, tive um bloqueio forte na frente, porque escolhi o pneu duro - talvez por causa do frio, do vento, ainda não estivesse à temperatura certa", vincou.

O GP de Portugal de MotoGP foi a primeira das 21 provas do Mundial de Velocidade de 2023. A corrida deste domingo foi ganha pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que já tinha ganho a sprint de sábado. O atual campeão mundial lidera o campeonato, com 37 pontos.