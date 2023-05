Marquinhos renova com o PSG até 2028

JN/Agências Hoje às 14:43 Facebook

O defesa central, Marquinhos, renovou contrato com o Paris Saint-Germain até 2028.

O capitão da formação parisiense terminava o vínculo ao clube no próximo ano depois de ter sido contratado aos italianos da Roma, em 2013. Marquinhos cumpre a décima temporada ao serviço do PSG, onde jogam os portugueses Danilo, Vitinha, Renato Sanches e Nuno Mendes.

Aos 29 anos, Marquinhos é já o terceiro jogador com mais jogos realizados com a camisola do Paris Saint-Germain, tendo atualmente 405, apenas atrás de Jean-Marc Pilorget (435) e do italiano Marco Verratti (413), que também integra o plantel.

Desde que rumou à capital gaulesa, o central brasileiro conquistou sete títulos de campeão (2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2022) e está bem encaminhado para arrecadar mais um, tendo em conta que os parisienses lideram a Ligue 1, com mais seis pontos do que o Lens, segundo colocado, quando faltam três jornadas para o final da competição.

No currículo conta ainda com seis taças de França (2015, 2016, 2017, 2018, 2020 e 2021), seis taças da Liga francesa (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020) e sete supertaças de França (2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022).