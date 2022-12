Marrocos afasta Espanha e faz história

António M. Soares Hoje às 18:08 Facebook

Marrocos venceu a Espanha e fica à espera do resultado do Portugal-Suíça para os quartos-de-final. Espanha sai pela porta pequena do Mundial, sem ter mostrado argumentos para seguir em frente.

Espanha está fora do Mundial, depois de 120 minutos a bater numa "parede" defensiva marroquina e de não ter convertido um único penálti. Já a seleção de Marrocos escreveu uma página histórica ao apurar-se pela primeira vez para os quartos-de-final de um Mundial. A seleção marroquina segue em frente, depois de vencer por 3-0 nas grandes penalidades.

A Espanha nunca encontrou soluções para abrir brechas numa defesa marroquina solidária, que soube manter-se unida e concentrada até ao fim. Pelo meio, ainda foram os marroquinos a provocar alguns calafrios a uma equipa espanhola concentrada no ataque. Não fosse alguma ingenuidade e uma certa aselhice dos avançados marroquinos e o par de contra-ataques de que dispuseram, especialmente na segunda parte, podia ter provocado alguns dissabores.

A Espanha teve a iniciativa de jogo, mas era à entrada do meio-campo adversário que começavam os problemas. As alterações vindas do banco não sortiram efeitos práticos, Marrocos tremeu, mas não se desuniu e conseguiu levar o jogo para o prolongamento.

Nos 30 minutos do prolongamento, Marrocos abdicou de atacar, fechou-se ainda melhor e continuou a bloquear todos os caminhos para a baliza de Bono. Uma perna, um pé, um corte de cabeça, tudo serviu para empurrar a Espanha para a guilhotina que veio com as grandes penalidades.

Da marca dos onze metros, as estrelas espanholas apagaram-se e fizeram brilhar Bono, que nem pareceu obrigado a empregar-se a fundo tal a falta de pontaria dos homens de Luis Enrique.

A festa explodiu nas bancadas marroquinas e os olhos ficaram postos no Portugal-Suíça.