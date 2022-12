Marrocos-Portugal a "rebentar" em casa de Leila e David

António M. Soares Hoje às 08:33 Facebook

Casal David Pinto diz que a eliminação da Espanha o deixou de pé atrás, já Leila Hassan acredita que a mesma receita pode dar frutos.

O Marrocos-Portugal dos quartos de final do Mundial do Catar vai ter um "duelo" diferente em casa de David Pinto e Leila Hassani. Casados há cinco anos, o dia de hoje promete emoções fortes. "Espero que Marrocos rebente com Portugal!", atirou a marroquina, sem conter uma gargalhada provocadora ao marido português. "Já fizeram história e se isso acontecer será sempre uma surpresa, mas espero que sejamos nós a rebentar com eles", ripostou David.

Ambos engenheiros informáticos, em Paris, foi mesmo o trabalho que os uniu e apesar de se "picarem", não vai ser o futebol que os vai desunir, longe disso. "Temos uma esperança muito grande e era top ver Marrocos seguir em frente", retomou Leila, mais a sério. "Espero que Portugal não tome como adquirido o estatuto de seleção superior, na teoria, e que leve Marrocos muito a sério", respondeu David. Para a mulher, a mesma receita até pode dar frutos. "Jogaram mais à defesa contra a Espanha e acredito que podem voltar a fazer a mesma coisa, embora se tenha perdido aqui o efeito surpresa. Os espanhóis levaram o jogo pouco a sério, talvez com algum excesso de confiança. Mas esta seleção de Marrocos mostrou ser uma equipa mais consistente do que outras seleções que tivemos", argumentou.