Marrocos quer Villas-Boas como selecionador

JN/Agências Hoje às 16:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O português André Villas-Boas é o treinador desejado pela federação de futebol de Marrocos para orientar a seleção no Mundial do Catar.

O atual treinador de Marrocos, Vahid Halolhodzic, tem estado em conflito com alguns jogadores importantes como Ziyech (Chelsea) ou Mazraoui (Ajax) e está de saída do comando da nação africana, encontrando-se a negociar a rescisão de contrato. É aqui que surge o nome do técnico português, o preferido para suceder ao bósnio.

Segundo a imprensa marroquina André Villas-Boas já estará no país a negociar um possível contrato, naquele que seria o regresso do treinador ao ativo depois de abandonar o Marselha, em 2021.

No currículo Villas-Boas conta com passagens por Académica, F. C. Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit, Marselha e Shanghai SIPG.