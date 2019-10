Hoje às 18:55 Facebook

Jogador do Benfica convocado para os particulares com a Líbia e o Gabão

Adel Taarabt foi novamente convocado para a seleção de Marrocos. O médio do Benfica, que recentemente foi chamado pela primeira vez em mais de cinco anos, volta a ser escolhido por Vahid Halilhodzic.

Taarabt, que nos últimos tempos tem sido mais utilizado por Bruno Lage, faz parte da lista de 26 convocados para os jogos de caráter particular com a Líbia, no dia 11, e o Gabão, no dia 15.