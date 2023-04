Marroquino recorda Mundial 2022: "Gostei de ver Cristiano Ronaldo a chorar"

O extremo internacional marroquino Sofiane Boufal deu uma entrevista ao canal Alkass, recordou a vitória da seleção africana sobre Portugal nos quartos de final do Campeonato do Mundo de 2022 e não esteve com meias palavras, garantindo que lhe deu prazer ver o capitão da seleção nacional em lágrimas.

"Com todo o respeito que tenho por ele, eu gostei de o ver a chorar. Antes ele do que nós. Eu prefiro Messi a Ronaldo e o clube em que desejo jogar é o Barcelona", afirmou o futebolista que, atualmente, joga nos cataris do Al Rayyan.

Marrocos venceu Portugal, por 1-0, e tornou-se na primeira seleção africana da história a marcar presença nas meias-finais de um Campeonato do Mundo, acabando por perder (2-0) com a França na partida de acesso à final.