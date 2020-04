Marroquinos do Wydad vendem 60 mil bilhetes para jogo virtual

JN/Agências Hoje às 10:12 Facebook

O Wydad de Casablanca, de Marrocos, vendeu 60 mil bilhetes para um jogo de futebol virtual contra o coronavírus, informou o clube na página de Facebook.

Os ingressos do histórico de Casablanca tinham um preço de 30 dirhams (três euros) e foram vendidos na totalidade, sendo que a respetiva receita é destinada ao fundo especial criado pelo rei Mohamed VI.

A luta do monarca contra os efeitos económicos da pandemia tem sido bem sucedida, sendo que desde a criação já conseguiu triplicar o montante inicial de mil milhões de euros.

Na mesma iniciativa, o Wydad colocou à venda uma camisola especial com o vermelho do clube e o logo da equipa, juntamente com a frase "We stand together", ou seja, "permanecemos juntos": as camisolas esgotaram em 20 minutos.