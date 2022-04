Marsá promovido na próxima temporada

André Bucho Hoje às 18:49 Facebook

Central espanhol, de 20 anos, apontado à vaga de Feddal.

Contratado ao Barcelona a custo zero no início desta temporada, José Marsá, que recentemente cumpriu 20 anos, será promovido à equipa principal na próxima temporada. O central aproveitará a vaga que Feddal deve deixar em aberto no final da época, sendo visto como alternativa para jogadores como Gonçalo Inácio, Coates ou Matheus Reis, num projeto em que atuará em encontros na equipa principal mas também nos "B", à semelhança do que acontece com Gonçalo Esteves esta temporada. A SAD do Sporting tem planeada a contratação de um central no verão, mas não afetará a promoção de Marsá.

Com contrato até 2024 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões, o espanhol tem sido chamado a espaços aos treinos da equipa principal e esteve presente nos trabalhos de ontem, com vista ao encontro de sábado (20.30 horas) frente ao Tondela. Esta época, Marsá tem deixado boas indicações na equipa B leonina e soma 1440 minutos na Liga 3, repartidos em 16 jogos.