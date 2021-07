Marselha cancela estágio em Portugal devido ao aumento de casos covid

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O Marselha anunciou, nesta quarta-feira, que cancelou o estágio de pré-época em Portugal. A equipa vai defrontar o SC Braga e Benfica, mas já não vai cumprir o período de preparação em terras lusas.

Estava previsto a realização de um estágio em Portugal com o Marselha a defrontar várias equipas internacionais e portuguesas, procedimentos habituais de pré-época. No entanto, devido ao aumento de casos de covid-19 no país, o clube decidiu não dar continuidade ao plano. O clube mantém os encontros frente a SC Braga e Benfica, mas os jogadores vão realizar viagem de ida e volta, não ficando hospedados em Portugal.

O Marselha defronta o SC Braga no dia 21 e o Benfica no dia 25, ambos às 20 horas de Portugal.

Há mais clubes franceses a disputar encontros contra equipas portuguesas. O Angers compete com o Sporting no dia 20, no Algarve, enquanto o Lyon enfrenta também os leões, no dia 25, em Alvalade, em jogo a contar para o troféu Cinco Violinos. Já o Lille vai defrontar o Benfica e o F.C. Porto, nos dias 22 e 25, respetivamente. Segunda o jornal "L'Equipe", estas equipas também estarão a repensar a estratégia do estágio no nosso país.