Marselha condena "ataque inaceitável". Três centenas de funcionários em choque

O Marselha condenou, este sábado, o "ataque inaceitável" de que o centro de treinos do clube francês de André Villas-Boas foi alvo.

"O Olympique de Marselha condena fortemente o ataque inaceitável que sofreu a meio da tarde no interior do centro de treinos. Algumas centenas de ultras forçaram a entrada na Commanderie, incluindo o edifício da estrutura profissional. Apesar da intervenção da polícia, um momento injustificável de violência ameaçou a vida de todos os presentes", pode ler-se em comunicado.

As ações "devem ser condenadas com a maior severidade", o clube "tem provas" e enviou-as à polícia, com a garantia de que "vai apresentar queixa nas próximas horas para defender o clube deste barbarismo".

Por outro lado, e apesar da intervenção policial, ocorreram "roubos" e foram danificados vários veículos, além de terem ardido cinco árvores, com "danos no interior de edifícios a causarem prejuízos de várias centenas de milhares de euros".

"Três centenas de funcionários estão em choque hoje, por terem vivido este ataque inenarrável contra o OM. Isto requer a maior severidade contra os criminosos que se dizem adeptos mas destroem instalações e ameaçam funcionários e jogadores", disse, citado em comunicado, o presidente do clube, Jacques-Henri Eyraud, um dos principais alvos da 'ira' dos invasores,.

No mesmo documento, o guarda-redes Steve Mandanda é citado como considerando os eventos "inaceitáveis", e o jogador de 13 anos dos marselheses pede "paz", enquanto o defesa espanhol Álvaro reiterou que "o que aconteceu hoje não pode acontecer nunca mais".