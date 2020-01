Marselha de André Villas-Boas apura-se para os oitavos da Taça de França

Hoje às 22:57 Facebook

O Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, apurou-se esta sexta-feira para os oitavos de final da Taça de França ao vencer o Granville, do terceiro escalão, por 3-0, mas os golos só surgiram no último quarto de hora.

O Granville deu excelente réplica ao Marselha, mas quebrou no último quarto de hora, sobretudo após a expulsão do seu jogador William Sea, aos 75 minutos, que viu o segundo amarelo ao atingir um adversário no rosto quando se preparava para lançar um contra-ataque.

Dois minutos depois, o Marselha, que tantas dificuldades revelava para entrar na área do Granville, chegou ao golo pelo central espanhol Álvaro, desbloqueando, finalmente, um jogo que estava a ser complicado para a equipa de André Villas-Boas.

A quebra física e anímica do Granville na fase final da partida permitiu ao Marselha fazer mais dois golos, pelo médio sérvio Nemanja Radonjic, aos 83 minutos, e pelo internacional francês Dimitri Payet, aos 90+2, carimbando o passaporte para os oitavos de final da Taça de França.