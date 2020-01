Marselha de André Villas-Boas empata com Angers e marca passo

Hoje às 20:39 Facebook

O Marselha, orientado pelo treinador português André Villas-Boas, empatou este sábado em casa com o Angers (0-0), para a 21.ª jornada da Liga francesa, e falhou a oportunidade de alargar a vantagem no segundo lugar.

No estádio Vélodrome, o Marselha marcou passo com o nulo frente ao Angers, que segue provisoriamente no sétimo lugar, e desperdiçou a ocasião para alargar a vantagem para o Rennes, terceiro classificado, que na sexta-feira também empatou em casa do Nice (1-1).

O Marselha, que só na segunda parte rematou por duas vezes enquadrado com a baliza defendida por Ludovic Butelle, por Valentin Rongier e pelo tunisino Khaoui, não escapou ainda a um valente susto com um remate de Antonin Bobichon ao lado já perto do final do encontro.

Com o ponto conquistado, naquele que constitui o 12.º jogo consecutivo sem perder, o Marselha passa a somar 42 na segunda posição da Liga, liderada pelo Paris Saint-Germain, com 49, mas que no domingo pode alargar a diferença caso vença em casa do Lille.