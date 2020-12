Marselha de André Villas-Boas vence Mónaco e mantém perseguição ao PSG

JN/Agências Hoje às 20:26 Facebook

O Marselha venceu (2-1), este sábado, o Mónaco na 14.ª jornada da Liga francesa, mantendo a perseguição ao Paris Saint-Germain.

Depois de concluída a prestação menos boa na fase de grupos da Liga dos Campeões, e que culminou com o afastamento das competições europeias, o conjunto do sul de França continua a ser bem-sucedido a nível interno e, a jogar em casa, voltou a dar uma excelente resposta, perante um adversário que contou com o português Gelson Martins a titular.

O golo a abrir de Florian Thauvin, logo aos cinco minutos, e um outro de Dario Benedetto, aos 13, deixaram os olympiens bastante confortáveis e nem mesmo o tento apontado por Ben Yedder, aos 79, de penálti, impediu o Marselha de garantir o sexto triunfo consecutivo na Ligue 1.

Apesar de ocupar o segundo posto, agora com 27 pontos, o Marselha, que tem dois jogos por disputar, pode vir a ser ultrapassado por Lille e Lyon, caso vençam, no domingo, Bordéus e PSG, respetivamente.

Ainda este sábado, o Lens, oitavo classificado, com 21 pontos, recebe o Montpellier, sexto colocado, com 23, os mesmos do Mónaco e do Angers.