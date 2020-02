Marselha de Villas-Boas vence e consolida vice-liderança

Hoje às 20:05 Facebook

O Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, reforçou este sábado o segundo lugar da Liga francesa, ao vencer por 1-0 na receção ao lanterna-vermelha Toulouse, em jogo da 24.ª jornada.

No Estádio Vélodrome, os marselheses chegaram ao triunfo com um grande golo do inevitável Dimitri Payet, aos 51 minutos, num pontapé de fora de área.

A equipa comandada por Villas-Boas já leva 13 jogos seguidos sem perder na Ligue 1 e ainda não sofreu qualquer golo na prova em 2020.

Com este triunfo, o segundo consecutivo no campeonato, o Marselha mantém-se seguro no segundo lugar, com 49 pontos, a nove do líder Paris Saint-Germain, que no domingo recebe o Lyon, e com outros tantos de vantagem sobre o terceiro colocado, Rennes, que hoje joga com o Brest.