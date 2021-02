Marselha demite e processa André Villas-Boas

JN Hoje às 16:15 Facebook

Depois de o treinador português se ter insurgido contra a contratação de Ntcham, o clube comunica o despedimento e considera "inaceitável" o comportamento de Villas-Boas.

André Villas-Boas deixou o comando técnico do Marselha, terminando assim uma ligação muito conturbada nos últimos tempos. A saída foi anunciada esta terça-feira pelo clube francês, depois de o treinador português não ter calado o descontentamento pela contratação de Ntcham.

Ora, esta manhã Villas-Boas havia dito que, "por não concordar com a política desportiva", tinha apresentado a demissão do cargo e ela não só foi aceite como o próprio clube demitiu o técnico, deixando várias críticas ao comportamento recente do treinador luso.

"Esta decisão tornou-se inevitável devido à recente repetição de ações e atitudes que prejudicam gravemente a instituição e os seus funcionários que a defendem diariamente. Os comentários feitos hoje, em particular sobre Pablo Longoria, diretor responsável pelo futebol, são inaceitáveis", lê-se no comunicado do Marselha.

A nota adianta que "eventuais sanções serão aplicadas a André Villas-Boas na sequência de procedimentos disciplinares".