Marselha empresta Strootman ao Génova

O internacional holandês Kevin Strootman foi cedido até ao final da temporada pelos franceses do Marselha, orientado por André Villas-Boas, aos italianos do Génova.

O médio, de 30 anos, estava a ter pouca utilização nos marselheses esta época, sob o comando do técnico luso, somando apenas uma partida como titular, num total de 14 em que participou.

Strootman regressa, assim, ao futebol italiano, onde representou a Roma entre 2013 e 2018, antes de se transferir para o Marselha, que pagou aos romanos 25 milhões de euros (ME) pelo médio formado no Sparta de Roterdão e que se destacou no PSV.

O Génova ocupa o 17.º lugar da Liga italiana de futebol, dois pontos acima da zona de despromoção.