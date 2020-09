Marselha perde e falha assalto ao comando da liga francesa

JN/Agências Hoje às 23:02 Facebook

O Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, falhou esta quinta-feira o assalto à liderança isolada da Liga francesa, ao ser derrotado por 2-0 na receção ao Saint-Étienne, no jogo em atraso da primeira jornada.

A partida, que tinha sido adiada devido aos casos de covid-19 no plantel dos marselheses, ficou decidida com um golo em cada parte, o primeiro marcado por Romain Hamouma, logo aos seis minutos, e o segundo da autoria de Denis Bouanga, aos 75.

Depois de duas vitórias no mesmo número de jogos, a última diante do Paris Saint-Germain (1-0), no domingo, o Marselha averbou o primeiro desaire na "Ligue 1" e é oitavo colocado, com seis pontos.

O conjunto de André Villas-Boas falhou, assim, a liderança isolada da prova, que passou a ser ocupada precisamente pelo Saint-Étienne. Os "verts", liderados por Claude Puel, somam nove pontos e são mesmo a única equipa apenas com vitórias, além de não terem sofrido qualquer golo nas três jornadas já realizadas.