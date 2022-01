Marselha triunfa em Bordéus

JN/Agências Ontem às 22:39 Facebook

O Marselha triunfou na visita ao terreno do Bordéus (0-1), com o golo solitário de Under a valer três pontos, na partida inaugural da jornada 20.

Os visitantes estiveram sempre por cima da partida, sendo que esse domínio se materializou aos 37 minutos, quando o turco Cengiz Under sentenciou o resultado final. Ricardo Mangas não foi opção para a equipa da casa e o brasileiro Fransérgio entrou aos 75 minutos.

Com este resultado, o Marselha chega aos 36 pontos, no 2.º lugar, a dez do líder Paris Saint-Germain, enquanto o Bordéus, 17.º classificado, logo acima da zona de descida, corre o risco de cair para os lugares de despromoção caso Metz e Lorient vençam os respetivos jogos.

Este jogo também significou a 20.ª presença do guarda-redes Pau López, que assim vê automaticamente acionada a cláusula de compra que o Marselha tinha negociado com a Roma, de José Mourinho, e por isso vai enviar 12 milhões de euros para os cofres dos romanos para selar a transferência a título definitivo. Mas nem tudo são boas notícias: o espanhol deslocou o dedo num lance de bola parada e os médicos franceses tiveram de lhe recolocar o dedo no sítio, em campo.

O jogador, de 27 anos, foi contratado pelos italianos ao Bétis em 2019, por 23,5 milhões de euros, mas a chegada de Rui Patrício à equipa de Mourinho acabou por lhe tirar espaço, sendo cedido ao Marselha no início desta época.