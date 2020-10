Marselha vence Bordéus em dia de aniversário de André Villas-Boas

JN/Agências Hoje às 22:55 Facebook

O Marselha venceu, este sábado em casa, o Bordéus por 3-1, na sétima jornada da Liga francesa e no dia do 43.º aniversário do treinador, o português André Villas-Boas.

O adversário do F. C. Porto no Grupo C da Champions, que se estreia em casa do Olympiacos, não teve dificuldades em bater os girondins, com golos de Thauvin, aos cinco minutos, Amavi, aos 54, e um autogolo de Pablo, aos 64.

O jogo correu de feição à equipa do técnico luso, que pôs fim a uma série de quatro jogos sem vencer, e o grande golo de Thauvin, num remate com efeito de fora da área, lançou-os para uma vitória tranquila, ainda que o médio ofensivo tenha falhado uma grande penalidade nove minutos depois.

No segundo tempo, redimiu-se ao assistir, na marcação de um livre, a cabeçada certeira de Amavi, antes de o brasileiro Pablo desviar um remate para dentro da própria baliza.

O Bordéus ainda reduziu, aos 83 minutos, pelo inglês Josh Maja, mas a vitória sorriu aos marselheses, que somam agora 12 pontos no quinto lugar, ocupado à condição, a três do líder e campeão em título Paris Saint-Germain. O Bordéus soma nove e é 10.º.

Antes, o Reims somou nova derrota e segue sem ganhar, ao acabar reduzido a nove unidades na receção ao Lorient (3-1), embora o guineense Moreto Cassamá, ex-F. C. Porto, os tenha adiantado, aos 15 minutos.

No segundo tempo, Hamel, aos 61, e Wissa, de penálti, aos 65, viraram o resultado, com Cassamá a ser expulso aos 70, 10 minutos antes do golo de Moffi, que estabeleceu o 'placard' final, antes de Donis também ver o cartão vermelho.

A ronda começou com a vitória folgada do PSG em casa do Nimes (4-0) e prossegue domingo com um embate pela liderança da prova: em caso de vitória, Lille ou Lens, que se defrontam, podem ultrapassar os parisienses.