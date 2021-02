Marselha vence na receção ao Nice e sobe ao sexto lugar em França

JN/Agências Ontem às 22:58 Facebook

O Marselha venceu esta quarta-feira na receção ao Nice, por 3-1, em jogo em atraso da 11ª jornada da liga francesa de futebol, e subiu ao sexto lugar.

O central espanhol do Marselha, Álvaro González, abriu caminho para a vitória da sua equipa, inaugurando o marcador aos 14 minutos, vantagem que seria ampliada à beira do intervalo pelo médio tunisino Saif-Eddine Khaoui, aos 42.

Na segunda parte, o Nice conseguiu reduzir cedo pelo avançado Amine Gouiri, aos 47 minutos, e colocar a sua equipa em posição de discutir o resultado, mas seis minutos depois, aos 53, Saif-Eddine Khaoui bisou e repôs a vantagem de dois golos para o Marselha.

O Nice nunca se entregou e, à beira do final, o médio Malik Sellouki, que entrara aos 77 minutos a render o internacional português Rony Lopes, que foi titular, reduziu para 3-2, aos 87.

Com esta vitória, a antiga equipa do treinador português André Villas-Boas subiu ao sexto lugar, com 37 pontos (menos um jogo), enquanto o Nice segue em 14º, com 29, mas a liderança é ocupada pelo Lille, com 55, seguido do Paris Saint-Germain, com 54, do Lyon, com 52, e do Mónaco, com 49.