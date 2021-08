Marta Pen falha a final de 1500 metros

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:35 Facebook

A portuguesa Marta Pen não conseguiu apurar-se para a final de 1500 metros, tendo terminado no 10º lugar da meia-final.

A atleta percorreu os 1500 metros com um tempo de 4:04:15 e ficou no 10º lugar da meia-final, não se apurando para a final. No entanto, este foi o segundo melhor tempo de sempre de Marta Pen.

"Estou muito orgulhosa da minha prestação, foi a minha melhor marca do ano, e orgulhosa de chegar aos Olímpicos. São quatro minutos de pista mas foram 15 anos para chegar até aqui", disse, em entrevista à RTP após a prova. "Daqui a três anos voltamos com mais objetivos", finalizou.