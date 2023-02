Marta Pen qualifica-se para os 1500 metros dos Europeus em pista coberta

Hoje às 17:43, atualizado às 18:26 Facebook

Marta Pen qualificou-se, este sábado, para os 1500 metros dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, ao conseguir a marca de qualificação direta, em Pombal, onde se sagrou campeã nacional pela terceira vez.

A atleta do Benfica superou em dois centésimos de segundo a marca de apuramento (4.09,00 minutos), ao concluir a prova em 4.08,58 minutos, impondo-se a Salomé Afonso e Patrícia Silva, segunda e terceira classificadas, em 4.14,21 e 4.21,99 minutos, respetivamente.

Aos 29 anos, Marta Pen revalidou o título de campeã de Portugal nos 1500 metros em pista coberta, que já tinha conquistado em 2014.

"Eu sabia que seria possível, se fizesse uma boa preparação. Fui para altitude, o meu corpo começou a reagir e eu comecei a recuperar da doença [respiratória que sofreu em dezembro de 2022]. Na semana passada, passei mal pelo 'jet lag', mas sinto que as coisas estão a entrar no ritmo certo. Hoje, senti-me super bem, acho que a 'lebre' [a polaca Beata Topka] ainda tinha mais uma volta, mas eu não precisei e fui à minha vida, sem medos", explicou a atleta encarnada, em declarações à agência Lusa.

Marta Pen foi a segunda atleta a conseguir marca de qualificação direta para os Europeus de 2023 em pista coberta, marcados para Istambul, na Turquia, entre 02 e 05 de março, na jornada de hoje dos Campeonatos de Portugal, em Pombal, depois da velocista Rosalina Santos (Sporting).

Em dia de aniversário, Rosalina Santos juntou-se a Arialis Gandulla (Benfica) e Lorene Bazolo (Sporting) entre as qualificadas para os 60 metros, distância para a qual também Carlos Nascimento (Sporting) já está apurado.

Isaac Nader, nos 1.500 metros, Auriol Dongmo e Jessica Inchude, ambas no lançamento do peso, Pedro Pablo Pichardo e Patrícia Mamona, no triplo salto, são os outros atletas portugueses com vaga assegurada nos Europeus.