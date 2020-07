Martim Figueira integra plantel principal do Benfica

JN/Agências Hoje às 17:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O guarda-redes português Martim Figueira, de 20 anos, vai fazer parte do plantel principal de futsal do Benfica, e manifestou-se um "grande privilegiado e muito feliz pelo voto de confiança".

"Antes de mais, agradeço a oportunidade. É um grande privilégio, para mim, integrar o plantel dos seniores na próxima época, estou bastante feliz por poder continuar no clube onde fiz a formação como atleta e como homem, e fico muito feliz com o voto de confiança", expressou o internacional sub-19, citado pelo site oficial das águias.

O jovem guardião traça os objetivos para a nova etapa na carreira, em que "espera evoluir e aprender ainda mais com os mais [jogadores] experientes", que considera ser "do melhor nível que há", assim como "poder ajudar e contribuir em tudo o que for possível para alcançar os objetivos propostos".

De saída do clube lisboeta, mas com o Benfica a ficar "com direito de opção", está o internacional sub-21 André Correia, que pretende "jogar com mais regularidade".

"Após seis épocas no clube, a opção passou por continuar o processo de evolução noutro clube, de forma a jogar com mais regularidade. O Benfica tem dois guarda-redes internacionais [Diego Roncaglio e André Sousa] e, como é mais difícil ter esses minutos importantes para progredir em termos de carreira, chegou-se à conclusão que seria a melhor hipótese nesta altura, não descartando um regresso. Sei que o Benfica irá continuar muito atento ao meu trabalho para voltar um dia a uma casa especial para mim", declarou.