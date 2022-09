Martim Ribeiro torna-se o mais jovem de sempre a jogar pela União de Leiria

JN Hoje às 19:59 Facebook

O jovem avançado da União de Leiria fez, este domingo, história no clube.

Pouco mais de uma semana depois de ter assinado um contrato profissional, Martim Ribeiro volta a ter motivos para sorrir. O jovem avançado de 16 anos, que na temporada passada esteve ao serviço dos Sub 17 e Sub 19 da União de Leiria, disputando 23 jogos, 17 dos quais na 1ª Divisão Nacional de Juniores, na qual marcou seis golos, alinhou no jogo deste domingo diante do Marinhense, a contar para a Taça de Portugal, e tornou-se no jogador mais novo de sempre a jogar pelo clube.

Martim Ribeiro começou a formação na AD Portomosense, e em 2013/14, ingressou no Benfica, clube no qual ficou até ao escalão de Infantis. Foi no escalão de Iniciados que se juntou à União de Leiria, e tem jogado sempre acima do escalão da idade.