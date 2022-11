Martim Tavares sofre lesão no tornozelo e só deve voltar a jogar em 2023

JN/Agências Hoje às 16:37, atualizado às 18:39 Facebook

Martim Tavares deve desfalcar o Boavista até 2023 devido a uma lesão ligamentar do tornozelo contraída durante o empate com o Vizela (2-2), no domingo, da 11.ª jornada da Liga, anunciaram, esta segunda-feira, os axadrezados.

"O Boavista informa que a ressonância magnética nuclear realizada a Martim Tavares confirmou uma lesão nos ligamentos laterais do tornozelo direito. O avançado terá várias semanas de recuperação pela frente, só devendo regressar à competição no próximo ano", referiu o clube do Bessa, em comunicado.

Martim Tavares, de 18 anos, foi substituído pelo gambiano Yusupha aos 39 minutos da partida frente ao Vizela, na sequência de um choque com o defesa brasileiro Anderson.

Titular pela segunda jornada consecutiva, o avançado internacional sub-20 português fez o 11.º jogo em 2022/23, somando uma assistência e dois golos como suplente utilizado nos triunfos obtidos ante Santa Clara (2-1), na segunda ronda, e Arouca (2-1), na sexta.

O Boavista, sétimo colocado, com 17 pontos, desloca-se a Vila do Conde para encarar o Rio Ave, 13.º, com 12, no domingo, às 15:30, em duelo da 12.ª jornada do campeonato.