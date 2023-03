Martínez 100% vitorioso nas lutas para o Europeu

Técnico espanhol que comanda a seleção lusa tem 11 êxitos seguidos nas qualificações, 10 dos quais pela Bélgica. Portugal, após bater o Liechtenstein, tenta hoje vencer no Luxemburgo e até pode isolar-se no Grupo J.

Roberto Martínez, que há três dias se estreou no comando da seleção portuguesa com um triunfo (4-0) frente ao Liechtenstein, tentará hoje (19.45 horas), no Luxemburgo, voltar a somar três pontos, procurando um duplo objetivo no Grão Ducado: manter 100% vitoriosa a campanha lusa rumo ao Euro2024 e, simultaneamente, continuar ele próprio a contar por triunfos os jogos em que orientou seleções nacionais, nas fases de qualificação do Europeu.

Com um registo perfeito em 2019, Roberto Martínez conduziu a seleção da Bélgica, sem dificuldades, à fase final do Euro2020, torneio que, devido à pandemia, se realizou só no ano seguinte. Então, afastou Portugal, em Sevilha, nos oitavos de final (1-0), acabando por ceder nos "quartos" (1-2 com a Itália), seleção que se sagraria campeã.