Martínez divulga dia 29 convocados para dupla jornada de qualificação

O selecionador Roberto Martínez divulga na próxima segunda-feira os convocados para a dupla jornada do Grupo J da fase de qualificação para o Euro2024, diante de Bósnia-Herzegovina e Islândia, anunciou, esta terça-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A partir das 12.30 horas, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o técnico espanhol vai anunciar os nomes dos eleitos para o duplo compromisso, numa lista que deverá ter 26 jogadores, à semelhança da última convocatória.

A equipa das quinas lidera a "poule", com seis pontos, face aos triunfos alcançados no arranque da qualificação, diante do Liechtenstein (4-0), em casa, e Luxemburgo (6-0), fora, seguida da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia e Islândia, ambos com três.

O Luxemburgo, com apenas um ponto, e o Liechtenstein, sem pontos, ocupam os últimos lugares.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento qualificam-se para a fase final do Euro2024.

Portugal recebe a Bósnia-Herzegovina em 17 de junho, no Estádio da Luz, em Lisboa, pelas 19.45 horas, e ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, às 19.45 (hora de Portugal continental).