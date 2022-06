Martínez pretendido pelo Ajax e Leonardo Jardim já tem clube

Avançado espanhol do F. C. Porto apontado ao campeão dos Países Baixos. Já o treinador madeirense vai continuar no estrangeiro

Num dia relativamente calmo quanto a movimentações de mercado, destaque para Toni Martínez, dado que o avançado espanhol do F. C. Porto está a ser apontado ao Ajax (Países Baixos). No segmento de treinadores, Leonardo Jardim já tem clube. O técnico madeirense vai prosseguir a carreira no Shabab Al-Ahli, dos Emirados Arábes Unidos.

F.C. Porto. Toni Martínez é alvo do Ajax. De acordo com o diário desportivo madrileno "As", o avançado espanhol, de 24 anos, interessa ao campeão dos Países Baixos e, após duas épocas nos dragões, poderá mudar-se para Amesterdão. O interesse do Ajax segue-se aos rumores, já conhecidos, que apontaram o atacante a Cádiz, Valladolid e Espanhol (Espanha), Torino e Sassuolo (Itália).

Vitória de Guimarães De acordo com o site italiano 'Tuttomercato', o Torino está interessado em Falaye Sacko, defesa maliano dos vimaranenses, que esteve cedido aos franceses do Saint-Étienne. O Vitória estará a procurar negociar o jogador, pedindo, segundo os italianos, quatro milhões de euros para viabilizar a transferência.

Sporting de Braga Custódio Castro vai assumir o comando técnico da equipa B do emblema arsenalista. O antigo futebolista, que já treinou de forma interina a equipa principal dos braguistas (2019/20), transita dos sub-23 e substitui Artur Jorge, que vai orientar a equipa A, rendendo Carlos Carvalhal. Para esta equipa, a terceira na hierarquia do clube, chega para o comando técnico Rui Duarte, que em parte da época passada esteve a dirigir o Trofense, do segundo escalão profissional.

Shabab Al-Ahli. O português Leonardo Jardim é o novo treinador do Shabab Al-Ahli, clube de futebol dos Emirados Árabes Unidos com o qual rubricou contrato por uma temporada, revelou o clube na página oficial. "Welcome (benvindo)", pode ler-se na comunicação tornada pública na página do Twitter do Shabab Al-Ahli, quinto classificado na última edição da Liga dos Emirados. Leonardo Jardim, de 47 anos, vai ter a segunda experiência no futebol asiático, após ter estado no Al Hilal, da Arábia Saudita, emblema que deixou em fevereiro deste ano.

Seraing Carlos Freitas está de volta ao ativo, tendo sido anunciado, nesta quarta-feira, como novo diretor desportivo do Seraing, clube do principal escalão do futebol belga. Após ter estado no Vitória de Guimarães, emblema que deixou em março do ano passado devido a problemas de saúde, Carlos Freitas, de 55 anos, volta ao estrangeiro, onde conta passagens por Fiorentina (Itália), Metz (França) e Panathinaikos (Grécia). Antes já tinha estado no Sporting e no Braga.

Real Sociedad A futebolista internacional portuguesa Andreia Jacinto, uma das escolhidas para o Europeu em Inglaterra, é reforço das espanholas da Real Sociedad, num contrato válido por três épocas. "A Real Sociedad e Andreia Jacinto chegaram a um acordo para a contratação da jogadora pelo clube até ao final da época de 2024/25", assinalou na página oficial do clube, o vice-campeão espanhol.