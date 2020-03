Martins Soares estuda candidatura à presidência do F. C. Porto

JN Hoje às 17:24 Facebook

Médico portuense já foi duas vezes a votos contra Pinto da Costa. Agora analisa voltar a candidatar-se à liderança dos dragões.

Martins Soares, que por duas vezes se candidatou à presidência do F. C. Porto contra Pinto da Costa, está a ponderar constituir uma lista para concorrer à liderança do clube azul e branco. "Tendo em conta o panorama atual, é uma possibilidade poder avançar. Estou na expectativa. Face à pressão que um grupo de sócios me está a fazer, estou a ponderar", adiantou o médico.

Domingo à noite, José Fernando Rio assumiu a candidatura à presidência do F. C. Porto. As eleições estão marcadas para 18 de abril.