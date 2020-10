João Faria, enviado especial à Ucrânia Hoje às 21:30 Facebook

Após quase cinco horas de uma viagem tranquila, o S. C. Braga já aterrou em Zaporozhye, na Ucrânia. Durante o voo, esta terça-feira, foi divulgado o mapa de castigos elaborado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que contempla duas más notícias para os braguistas.

Por terem estado diretamente envolvidos na confusão da reta final do dérbi com o V. Guimarães, no passado fim de semana, Fransérgio e David Carmo foram castigados com três jogos de suspensão cada um. O jogador vitoriano Jorge Fernandes, igualmente expulso nesse sururu, levou duas partidas de castigo.

David Carmo foi punido com um jogo de castigo pelo vermelho direto, na sequência de uma entrada muito dura sobre um adversário, ao qual somou mais dois jogos de castigo por ter agarrado os "colarinhos de um adversário, provocando um conflito entre vários jogadores". Já Fransérgio foi castigado com três partidas, porque "com o jogo interrompido agrediu um adversário com os punhos fechados", conforme refere o mapa de castigos.

Em suma, Carlos Carvalhal não poderá contar com Fransérgio nem com David Carmo nos jogos frente a Famalicão, Benfica e Trofense, os dois primeiros no campeonato e, este último, para a Taça de Portugal.

Antes disso, o S. C. Braga joga esta quinta-feira, frente ao FC Zorya, num duelo da segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa.