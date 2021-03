Mascarenhas deixa o Berço e regressa ao Brasil

JN/Agências Ontem às 23:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O lateral esquerdo Mascarenhas regressou aos brasileiros do Fluminense, após a conclusão antecipada do empréstimo ao Vitória de Guimarães, previsto até ao final da presente época.

"A Vitória Sport Clube - Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Mascarenhas para o término antecipado do contrato de empréstimo que o ligava ao clube. Em Portugal desde janeiro de 2020, o lateral brasileiro estava cedido pelo Fluminense e regressa agora ao Brasil", lê-se no comunicado vimaranense.

Reforço no mercado de inverno da temporada anterior, o defesa brasileiro, de 22 anos, esteve lesionado na maior parte do tempo que passou em Guimarães e não somou qualquer minuto oficial com a camisola vitoriana.

Formado no Fluminense, Mascarenhas estreou-se pela equipa do Rio de Janeiro em junho de 2017, num dérbi com o Flamengo (2-2) para o principal campeonato brasileiro, tendo sido emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto e ao Atlético Goianiense antes da cedência aos minhotos.