Mascote do Feirense mostra como salvar o planeta

No Dia Mundial da Terra, que se celebra hoje, o Billas estreia uma nova rubrica sobre ecologia, na qual lançará vídeos pedagógicos com conselhos sobre como cada um de nós, em simples ações do dia a dia, pode diminuir a sua pegada ecológica.

A SAD do Feirense explica que este projeto, denominado ECO BILLAS, pretende levar as pessoas a refletir sobre de que forma podem ajudar a construir um mundo melhor. "Atualmente, a população mundial consome todos os recursos naturais do ano em apenas sete meses. O planeta não tem capacidade de regenerar os seus recursos nem de acompanhar a procura, e os gastos, do ser humano. No caso de Portugal, o cenário é ainda mais negro: todos os recursos naturais disponíveis são gastos em apenas cinco meses", pode ler-se no site do clube.

Na nova rubrica, o Billas publicará, duas vezes por semana, dicas simples que podem ajudar a contrariar essa tendência. Nos últimos tempos, a mascote do Feirense tem estado bastante ativa na defesa pela preservação do meio ambiente. No início do mês, lançou conselhos sobre como diminuir o consumo de energia e de água, separar o lixo corretamente e reciclar, tendo ainda apelado aos seus seguidores para evitarem deslocar-se de carro, sempre que possível.

Em março, juntou-se à Hora do Planeta, uma iniciativa da WWF à qual o município de Santa Maria da Feira se vem associando, que consiste em desligar as luzes durante uma hora, para consciencializar para as questões das mudanças climáticas, do aquecimento global e da perda da biodiversidade. Este ano, a iniciativa teve como tema "Água e alterações climáticas" e, de forma simbólica, o Billas deixou o Estádio Marcolino Castro às escuras para a assinalar.

Pela vertente pedagógica que incute em todas as ações da sua mascote, o Feirense tem procurado motivar a comportamentos ecologicamente responsáveis. Ainda antes da chegada da pandemia de covid-19, alguns jovens do clube foram limpar uma praia e desenvolveram uma ação de reciclagem no estádio, sempre na companhia do Billas.



Campanha contra violência doméstica premiada

Para lá das questões ambientais, a SAD do Feirense vem-se desdobrando em diversas iniciativas no âmbito da responsabilidade social e acabou premiada pela Liga e a Fundação do Futebol por uma campanha contra a violência doméstica, que contou com a participação de vários jogadores do plantel principal. "É uma ação transversal e com um impacto brutal", justificou Luís Estrela, coordenador da Fundação do Futebol. Ricardo Vasconcelos, diretor de comunicação dos fogaceiros, acrescentou que, "pelo mediatismo do futebol, devemos ser uma voz ativa nestas causas, sensibilizando as pessoas e educando os mais novos". É o segundo prémio que a SAD fogaceira recebe esta época, depois da distinção da iniciativa "Billas On Tour".