Mascotes do Feirense e da Liga reunidas para apoiar famílias carenciadas

Nuno Barbosa Ontem às 23:39 Facebook

Twitter

Partilhar

A pandemia da covid-19 agravou a situação de muitas famílias e, cada vez mais, há instituições que são o único suporte com que podem contar.

Posto isto, numa iniciativa da SAD do Feirense, da Liga 2, a mascote Billas deu um sinal exemplar para a sociedade em geral, ao reunir apoios, comprar bens alimentares e juntar-se aos voluntários do Movimento Sócio Caritativo de S. João de Ver, instituição que apoia mais de 100 famílias carenciadas do concelho de Santa Maria da Feira.

Com tanto trabalho para fazer, a mascote do Feirense convidou a da Liga Portugal e da Fundação do Futebol, conhecido por Ligas, para separar os alimentos pelas necessidades das diversas famílias apoiadas. O desafio foi aceite, o trabalho conjunto desenvolvido e a missão finalizada com sucesso, embora com o desejo de que, no futuro, mais pessoas se juntem à causa.

De qualquer forma, a vitória no campo da solidariedade foi conseguida por goleada.