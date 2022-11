Mason Greenwood com julgamento marcado para novembro de 2023

JN/Agências Hoje às 16:54 Facebook

O julgamento do futebolista inglês Mason Greenwood, do Manchester United, foi, esta segunda-feira, marcado para 27 de novembro de 2023, no qual enfrentará acusações de violação, violência doméstica e coerção, que alegadamente exercia sobre a ex-namorada.

Detido em janeiro, Greenwood será julgado daqui a mais de um ano, encontrando-se em liberdade, sob fiança, e suspenso pelos "red devils", mas não tendo perdido o contrato com o clube inglês.

O jogador de 21 anos foi detido pela primeira vez em janeiro, após aparecerem nas redes sociais fotos e vídeos de uma jovem com o rosto ensanguentado, hematomas e com a frase: "Para quem quiser saber o que Mason Greenwood realmente me fez".

A tentativa de violação terá sido cometida em outubro de 2021 e a agressão dois meses depois.

A acusação de "comportamento controlador e coercivo" refere-se a atos entre novembro de 2018 e outubro deste ano, em que o jogador terá publicado mensagens ameaçadoras e insultuosas à denunciante.

Esperança do futebol inglês, Mason Greenwood foi suspenso pelo Manchester United, em que é colega de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, não marcando presença nos treinos e jogos após a sua detenção.

Nos dias que se seguiram, os patrocinadores também se distanciaram do jogador, com a Nike a rescindir o contrato em 07 de fevereiro e o gigante dos videojogos EA Sports a removê-lo das suas equipas do FIFA2022.