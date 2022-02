Mason Greenwood e a "má gestão do ego"

O jogador do Manchester United foi detido por suspeitas de violação e violência doméstica. Um caso que deixou os companheiros de equipa "surpreendidos" e que levou o clube a retirar todos os produtos de merchandising do avançado das lojas.

Mason Greenwood é um jovem avançado de 20 anos, que se tem destacado no futebol Europeu e considerado uma das maiores estrelas da geração. Mas, este domingo, deixou Inglaterra - e o mundo - em choque depois de ter sido detido por suspeitas de violação e violência doméstica. O jogador vai continuar em prisão preventiva, confirmou, esta segunda-feira, a polícia de Manchester, e o Manchester United não só suspendeu o jogador por tempo indefinido, como ainda mandou retirar todos os produtos de merchandising do avançado das lojas.

A acusação pode ter deixado os companheiros de equipa "surpreendidos" - alguns deles até deixaram de o seguir nas redes sociais - mas esta já não é a primeira vez que Greenwood se envolve em polémicas, com a imprensa inglesa a garantir, esta segunda-feira, que alguns traços da personalidade do avançado de 20 anos já tinham feito soar os alarmes em Old Trafford. O jornal "Daily Mail" fala em "má gestão do ego".

Em setembro de 2020, Phil Foden e Mason Greenwood foram dispensados da seleção inglesa, antes do jogo da Dinamarca a contar para a Liga das Nações, por terem violado as regras sanitárias estabelecidas devido à covid-19. Os dois jogadores terão saído da "bolha" na qual a equipa se encontrava para se encontrarem com mulheres num hotel, tendo sido publicados vídeos nas redes sociais. Já para não falar das várias festas que o atleta terá organizado numa altura em que Inglaterra e o mundo estavam confinados devido à pandemia.

A publicação recorda, ainda, algumas palavras de Cristiano Ronaldo, alegadamente sobre o estilo de vida de Greenwood. Além da imprensa britânica garantir que a relação entre ambos não é famosa por o jovem atleta "não querer ouvir conselhos" de CR7, o craque português destacou a forma como os jovens encaram a profissão nos dias atuais. "Não me refiro apenas ao futebol, esta nova geração vê a vida, o futebol e os problemas de maneira diferente", vincou.

Mason Greenwood foi, este domingo, acusado de violência doméstica e violação, depois de a namorada, Harriet Robson, ter publicado imagens em que aparece com vários hematomas. Greenwood foi suspenso pelo United e detido pela polícia de Manchester.

PUB

"Para todos aqueles que querem saber o que o Greenwood me faz, é isto", disse a jovem num vídeo publicado no Instagram, ao qual juntou várias imagens de hematomas. A publicação foi, entretanto, apagada, mas várias pessoas partilharam as imagens e pediram um castigo para o jogador.

Além das fotografias, Harriet Robson também partilhou uma mensagem de voz, de 2021, na qual, alegadamente, se ouve a voz do jogador durante um momento mais íntimo. "Põe a merda das pernas para cima. Eu não quero saber dessa merda. Eu vou ter relações contigo, sua estúpida, e não quero saber se tu queres ou não", pode ouvir-se.