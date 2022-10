Massagista do F. C. Porto festeja aniversário com o plantel no balneário

JN Hoje às 17:38 Facebook

Após o triunfo (2-0) diante do Bayer Leverkusen, em jogo a contar para a terceira jornada da Liga dos Campeões, o plantel do F. C. Porto fez questão de surpreender Zé Luís, carismático massagista dos azuis e brancos que completou 88 anos.

88 anos, 70 deles no F. C. Porto. O massagista Zé Luís celebrou mais um aniversário e contou com uma surpresa do plantel. No final do jogo com o Bayer Leverkusen, o plantel, juntamente com Sérgio Conceição e o presidente Pinto da Costa, cantou os parabéns ao carismático massagista.

Veja o momento: