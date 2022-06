Matej Jug apita jogo de Portugal, Fábio Veríssimo no Noruega-Eslovénia

JN/Agências Hoje às 11:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O esloveno Matej Jug vai arbitrar o jogo entre Portugal e a República Checa, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a contar para a terceira jornada grupo A2 da Liga das Nações.

Matej Jug, de 41 anos, vai ser auxiliado pelos seus compatriotas Matej Zunic e Manuel Vidali, enquanto o quarto árbitro será o também esloveno David Smajc. O jogo entre Portugal e a República Checa está agendado para quinta-feira, pelas 19.45 horas.

A UEFA anunciou também a nomeação do português Fábio Veríssimo para arbitrar o jogo entre a Noruega e a Eslovénia, da terceira ronda do grupo B4 da Liga das Nações, com Bruno Jesus e Pedro Mota como árbitros assistentes.

Na partida entre os noruegueses, líderes do agrupamento com duas vitórias, e os eslovenos, que ocupam o último lugar e ainda não pontuaram, Fábio Veríssimo, de 39 anos, vai ter como quarto árbitro Miguel Nogueira. Esta partida está agendada também para quinta-feira, em Oslo.