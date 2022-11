Mateus Fernandes e Essugo ganham terreno a Sotiris

André Bucho Ontem às 23:00 Facebook

Ruben Amorim deve lançar os dois jovens no centro do campo. Habituais titulares vão manter-se no onze

A presença de Morita e Ugarte no Mundial do Catar desfalca, e de que maneira, o meio-campo dos leões para a Taça da Liga. Face à ausência da habitual dupla titular esta temporada, Ruben Amorim tem três opções de raiz para dois lugares: Mateus Fernandes, Essugo e Sotiris, mas os dois primeiros, ambos produtos da academia de Alcochete, estão na "pole position" para preencherem o miolo no duelo de amanhã frente ao Farense (20.45 horas, Sport TV).

O grego Sotiris, contratado já depois da venda de Matheus Nunes ao Wolverhampton, em agosto, tarda em convencer o técnico leonino, que vai apostar na prata da casa.