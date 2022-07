Mateus Fernandes e Essugo vão fazer de Daniel Bragança

André Bucho Hoje às 22:46 Facebook

Com cinco médios de raiz disponíveis no plantel, leão descarta ida ao mercado para substituir jovem lesionado.

Daniel Bragança foi vítima de uma grave lesão no passado dia 9, no jogo particular com o Estoril, sofrendo uma entorse traumática no joelho direito, com lesão do ligamento cruzado anterior, que levou à realização de uma intervenção cirúrgica. O tempo de paragem é longo - nunca inferior a seis meses -, mas o desfalque no meio-campo não levará a SAD leonina investir na posição. Com Matheus Nunes, Ugarte e Morita na "pole position" para os dois lugares do meio-campo de Amorim, os jovens Mateus Fernandes (18 anos) e Dário Essugo (17 anos) fecham o lote de centrocampistas para a próxima temporada, pelo menos até que Bragança regresse. Além dos produtos da formação leonina, há outros jogadores dentro do plantel que podem cumprir a função mediante adaptação, como Pedro Gonçalves e Bruno Tabata.

Os dois jovens médios estão integrados no estágio e já somaram minutos nos particulares desta pré-temporada - Essugo jogou com Casa Pia, St. Gilloise e Villarreal, enquanto Mateus Fernandes alinhou diante de Vilafranquense e St. Gilloise. A ideia da equipa técnica é semelhante àquela que tem para outros jovens: treinarem na equipa principal e alinharem pelos "bês", caso fiquem fora dos convocados de Amorim.