Sporting vence Arouca com golo de Nuno Santos

O Sporting venceu (2-1), este sábado, o Arouca na oitava jornada da Liga. Matheus Nunes, Dabbagh e Nuno Santos marcaram os golos.

Os leões inauguraram o marcador aos 16 minutos. Sarabia assistiu Matheus Nunes, que rematou sem hipótese de defesa de Fernando Castro. Num primeiro momento, a equipa de arbitragem anulou o golo por fora de jogo do espanhol mas, depois de recorrer ao VAR, acabou por validar o tento do médio.

Na segunda metade, o Arouca reagiu e chegou ao empate aos 51 minutos, por Dabbagh, que marcou na recarga de uma defesa de Adán, mas a festa da equipa da casa durou pouco: dois minutos depois, Nuno Santos, com um pontapé fora da área, deu o triunfo aos leões.

Com este resultado, o Sporting, uma das três equipas invictas na prova, a par do Benfica e do F. C. Porto, apanhou os dragões no segundo lugar, com 20 pontos, menos um em relação ao rival lisboeta, que recebe no domingo o Portimonense, enquanto o Arouca é 16.º e antepenúltimo classificado, com cinco pontos.

Veja os golos e os casos: