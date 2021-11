Matheus e Al Musrati de fora dos convocados do Braga

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:59 Facebook

Duas baixas de peso para o treinador Carlos Carvalhal na deslocação à Dinamarca, onde o Braga enfrenta o Midtjyland, na Liga Europa.

Carlos Carvalhal não vai poder contar com dois habituais titulares do Braga para o confronto frente ao Midtjyland, em jogo a contar para a fase de grupos da Liga Europa. O guarda-redes Matheus foi autorizado pelo clube a "ausentar-se devido a razões de ordem pessoal", enquanto Al Musrati está com uma "lesão traumatica no joelho direito", segundo comunicou a formação minhota.

Na restante lista de ausentes, encontram-se Sequeira, David Carmo, Tormena e Buta, que já estavam lesionados à entrada para esta partida.

Confirma a lista de convocados:

Guarda-redes: Tiago Sá, Hornicek e Leonardo Ferreira

Defesas: Yan Couto, Diogo Leite, Paulo Oliveira, Raul Silva, Fabiano, Bruno Rodrigues, Francisco Moura

Médios: André Horta, Piazon, Gorby, Chiquinho, Lucas Mineiro, Castro

Avançados: Rodrigo Gomes, Galeno, Roger, Ricardo Horta, Iuri Medeiros, Abel Ruiz, Vitinha e Mario González