Matheus Magalhães foi o melhor guarda-redes da Liga em abril

O dono da baliza do Braga, de 30 anos, foi o mais votado pelos treinadores das equipas que competem no principal campeonato português.

Matheus Magalhães fechou abril com quatro jogos disputados pelos arsenalistas na Liga. Em três deles, frente a Vizela, Estoril e F. C. Porto, manteve a sua baliza inviolada, tendo apenas sofrido golos no triunfo bracarense por 3-2 frente ao Benfica.

O guardião brasileiro recebeu 25,69% dos votos, ficando à frente de Diogo Costa (F. C. Porto) e Antonio Adán (Sporting), que fecharam o pódio com 25% e 10,42% dos votos, respetivamente.

Titular indiscutível na baliza do Braga, clube pelo qual renovou contrato até 2027, Matheus Magalhães é uma das figuras da equipa de Carlos Carvalhal, que vai terminar a temporada na quarta posição da Liga.