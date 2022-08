Matheus Nunes a caminho de Inglaterra e Cristiano Ronaldo cada vez mais isolado no United

André Bucho e Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:26 Facebook

Matheus Nunes está a caminho do Wolverhampton de Bruno Lage e o Famalicão apresentou dois reforços. Em Espanha, o Barcelona recebeu um aviso do Manchester City.

Sporting: Está por detalhes o adeus de Matheus Nunes ao clube de Alvalade. O médio de 23 anos foi alvo de uma proposta do Wolverhampton de 45 milhões de euros a pronto mais cinco milhões de euros por objetivos, que corresponde às aspirações da SAD dos leões. Há muito que o jogador era cobiçado pelo emblema inglês, liderado por Bruno Lage, que, ao que apurou o JN, teve papel fundamental para alterar a opinião do internacional português sobre o projeto dos "wolves". Matheus Nunes chegou ao Sporting em 2018/19 para a equipa de sub-23 e estreou-se na equipa principal na temporada seguinte. Cumpriu o jogo 100 pelos leões frente ao Rio Ave, no sábado.

Famalicão: O defesa albanês Enea Mihaj, proveniente dos gregos do PAOK Salónica, assinou um contrato válido por três temporadas. Enea Mihaj, de 24 anos, somou mais de 70 jogos na principal liga grega ao serviço do Panetolikos e do PAOK, clube pelo qual conquistou uma Taça da Grécia na temporada 2020/2021 e disputou várias partidas na Liga Conferência Europa. Chego cheio de ambição a um clube como o Futebol Clube de Famalicão e espero conseguir ajudar o clube a conseguir os seus objetivos. Vou jogar num campeonato diferente e espero adaptar-me rapidamente para ser um elemento importante dentro do grupo", referiu.

Ainda nos minhotos, o internacional panamiano José Luís Rodríguez, conhecido como Puma Rodríguez, que estava ligado aos espanhóis do Alavés, assinou um contrato de quatro temporadas com o conjunto minhoto. Nas duas últimas épocas, Puma Rodríguez jogou por empréstimo do Alavés nas formações do Lugo e do Sporting de Gijón, somando 65 jogos, oito golos e três assistências ao serviço daqueles dois conjuntos da II Liga espanhola. "Estou muito agradado por vir para o Famalicão. Acolheram-me muito bem e espero retribuir com boas exibições, golos e assistências. Venho com grandes expetativas para um bom clube na principal divisão portuguesa e estou motivado para conseguir demonstrar o meu valor", disse.

Rio Ave: O clube de Vila do Conde anunciou ter chegado a acordo com Léo Vieira para a rescisão do contrato que ligava ambas as partes. O guarda-redes brasileiro, de 31 anos, chegou ao Rio Ave na temporada 2020/21, proveniente dos compatriotas do Athletico Paranaense, sem nunca ter conseguido afirmar-se.

Manchester United: O jornal "The Athletic" adianta que Cristiano Ronaldo está cada vez mais isolado nos "red devils". A publicação adianta que, apesar de já ter demonstrado vontade de sair para outro clube para disputar a Liga dos Campeões, o treinador Erik ten Hag tem estado a tentar integrar o avançado português mas não tem sido fácil. Cristiano Ronaldo estará a isolar-se ao ponto de almoçar sozinho na cantina de Carrington, centro de treinos do Manchester United, havendo ainda relatos de discussões com o treinador acerca da filosofia, assente na pressão alta, que está a incutir.

Manchester City: O "The Athletic" garantiu que o clube inglês deixou um aviso ao Barcelona quanto a Bernardo Silva: o português só sai por 100 milhões de euros. A publicação garante que os campeões ingleses ainda não receberam qualquer oferta pelo passe do antigo jogador do Benfica, que tem contrato com o City até 2025, mas acreditam que isso pode acontecer nos próximos dias.