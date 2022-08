Matheus Nunes a caminho do Wolverhampton por 45 milhões de euros

Internacional português foi convencido pelo projeto de Bruno Lage. Valor com objetivos pode chegar aos 50 milhões de euros

Está por detalhes o adeus de Matheus Nunes a Alvalade. O médio, de 23 anos, foi alvo de uma proposta do Wolverhampton de 45 milhões de euros fixos, mais cinco milhões de euros por objetivos, que corresponde às aspirações do Sporting, que avaliava em 50 milhões de euros, abaixo dos 60 milhões de euros da cláusula de rescisão.

O namoro já era antigo e numa primeira fase o jogador havia recusado a ida para o emblema liderado por Bruno Lage, mas a insistência do técnico português, sabe JN, levou a um volte-face na situação.

A saída do internacional português deixa um vazio no meio-campo dos leões, que já perdeu João Palhinha para o Fulham neste mercado de transferências. Em dúvida fica se o médio, que cumpriu a 100.ª partida pelos leões no passado sábado, frente ao Rio Ave, estará disponível para o clássico de sábado frente ao F. C. Porto.