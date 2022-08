Matheus Nunes cumpriu desígnio de Varandas com quatro títulos de lucro

JN Hoje às 11:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Matheus Nunes chegou a Alvalade como um perfeito desconhecido, mas viu os holofotes virarem-se para si quando Frederico Varandas, presidente do Sporting, vaticinou que o médio, sozinho, ia "pagar Rúben Amorim", treinador que havia trocado Braga por Alvalade a troco de 10 milhões de euros.

Estávamos em janeiro de 2020, e terão sido poucos aqueles que levaram a sério as palavras de Frederico Varandas. Afinal, em causa estava um jovem médio oriundo do Estoril, de 21 anos, por quem o Sporting investiu 500 mil euros por metade do passe, com a possibilidade de adquirir a outra metade pelo mesmo valor.

A opção seria exercida sete meses depois, por uma verba a rondar os 450 mil euros, numa fase em que Matheus Nunes ia conquistando o seu espaço na equipa leonina.

Não demorou a que o médio se consolidasse nas escolhas de Rúben Amorim, tendo sido decisivo para a conquista da Liga, há duas temporadas. Na época passada, confirmou os atributos e mostrou-se ao velho continente na Liga dos Campeões, aguçando o apetite dos clubes mais endinheirados da Europa.

Pelo meio, naturalizou-se português e estreou-se pela seleção nacional, pela qual leva já oito internacionalizações e um golo apontado.

A ascensão de Matheus Nunes deixava adivinhar mais um bom negócio para a SAD leonina, o que estará perto de se concretizar. O Wolverhampton, da liga inglesa, aceitou pagar 45 milhões de euros pelo médio, valor ao qual podem acrescer outros 5 milhões por objetivos.

Dois anos depois de se ter estreado pela equipa principal do Sporting, num empate a dois golos frente ao Vitória de Guimarães, Matheus supera em larga escala o desígnio delineado por Frederico Varandas.

PUB

Gerando um lucro imediato de 44 milhões de euros, não só "pagou" Rúben Amorim, como ajudou os leões a conquistarem quatro troféus, entre os quais o tão almejado título de campeão nacional, em 2020/2021, que fugia há 19 anos ao emblema de Alvalade.

Em Inglaterra existe a convicção de que a mudança de Matheus Nunes para o Wolverhampton será oficializada nas próximas horas, permitindo a Bruno Lage, técnico dos "wolves", contar com o internacional luso no jogo frente ao Tottenham, no sábado. Caso o cenário se confirme, Rúben Amorim ganha uma enorme dor de cabeça para o clássico no Dragão, que se disputa no mesmo dia (20.30 horas).