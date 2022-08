Matheus Nunes em Inglaterra para assinar pelo Wolverhampton

Médio do Sporting deixou Lisboa ao final da manhã e já não treinou em Alcochete. Assina contrato esta terça-feira e deve ser anunciado na quarta-feira

Está por horas a confirmação do adeus de Matheus Nunes aos leões. O médio de 23 anos chega a Inglaterra durante a tarde desta terça-feira para realizar exames médicos e assinar contrato até 2027 com o Wolverhampton, depois de não ter participado no treino matinal dos leões na Academia Cristiano Ronaldo.

Os "wolves" vão pagar à SAD leonina 45 milhões de euros fixos mais cinco milhões mediante o cumprimento de objetivos individuais e coletivos, valor que é o maior investimento da história do emblema liderado por Bruno Lage, ultrapassando a contratação de Fábio Silva ao F.C. Porto por 40 milhões de euros.