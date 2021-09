Matheus Nunes escolheu representar a Seleção Nacional

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 14:08 Facebook

Matheus Nunes nasceu no Brasil, mas a possibilidade de ser chamado por Fernando Santos para a Seleção Nacional de futebol foi aberta na última convocatória do selecionador.

O médio do Sporting deverá tornar-se jogador da seleção nacional portuguesa. Na conferência de imprensa do Sporting, de antevisão ao encontro de terça-feira frente ao Dortmund, para a Liga dos Campeões, o Matheus mostrou vontade em representar Portugal.

"Já tomei uma decisão, sim. Falei com ambos os selecionadores, depois de pensar muito com a minha família. Cheguei à conclusão que é melhor jogar pela seleção portuguesa, acho que vou ser mais feliz aqui. Tenho muitos hábitos e cultura em Portugal. Quando recebi a chamada para o Brasil, foi muito especial, mas acho que tomei a decisão certa e vamos ver", disse o médio dos leões.

Na última convocatória de Portugal, para os encontros de qualificação para o Mundial 2022 frente à Irlanda e Azerbaijão, e o amigável contra o Catar, Fernando Santos já lhe tinha deixado a porta aberta. O técnico referiu que o jogador estava a ser observado para uma possível chamada, probabilidade que aumentou depois do futebolista ter recusado a ida à seleção brasileira.

Fernando Santos vai anunciar a próxima convocatória no dia 30, para o encontro frente ao Luxemburgo, também de qualificação para o campeonato do Mundo do Catar, em 2022.