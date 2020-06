Matheus Nunes estreia-se no onze do Sporting em Guimarães

JN Hoje às 20:36 Facebook

O jovem médio do Sporting Matheus Nunes estreia-se esta noite no onze escolhido por Rúben Amorim para defronta, no estádio Dom Afonso Henriques, o Vitória de Guimarães, em jogo da 25.ª jornada que marca o recomeço da Liga após a pandemia de covid-19.

A partida será dirigida por Carlos Xistra, de Castelo Branco. O setubalense Bruno Esteves estará no VAR.

Eis os "onzes" do V. Guimarães e Sporting:

V. Guimarães: Douglas, Victor García, Frederico Venâncio, Bondarenko e Florent; Joseph, Pêpê e João Teixeira; Edwards, Bonatini e Davidson

Treinador: Ivo Vieira

Suplentes: Miguel Silva, Evangelista, Ola John, Rochinha, Poha, Suliman e Bruno Duarte

Sporting: Luís Maximiano, Eduardo Quaresma, Coates e Mathieu; Rafael Camacho, Acunã, Battaglia e Matheus Nunes; Jovane Cabral, Vietto e Sporar

Treinador: Rúben Amorim

Suplentes: Renan Ribeiro, Luís Neto, Gonzalo Plata, Cristián Borja, Pedro Mendes, Matheus e Idrissa Doumbia